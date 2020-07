PAN urge a López-Gatell que hable con la verdad y no culpe a gobernadores

El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, urgió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, para que hable con la verdad y no culpe a los gobiernos estatales del progreso de casos de coronavirus en México.

En un video mensaje, el senador Kuri aseguró que, en su opinión, son los gobiernos estatales y municipales los que han impedido que prolifere aún más la pandemia.

“Deja de mostrar las cifras en sus conferencias y culpa a los gobernadores de los estados. Cómo dicen en mi pueblo, si no puedes no repartas. No puedes culpar a los gobernadores de los estados, no solo es irresponsable sino también, también es un descarado, es gracias a muchos gobiernos estatales y municipales a que han actuado de manera responsable y rápida que no es peor esta crisis y lo afirmó porque a las entidades no se les ha dado un solo peso adicional para atender el COVID 19”, dijo Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN.