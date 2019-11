PAN insiste en que hubo ‘chanchullo’ en elección de Rosario Piedra; Senado la declara legal

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) insisten en que hubo ‘chanchullo’ en la elección de Rosario Piedra como nueva presidenta de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en tanto la Mesa Directiva del Senado la declaró legal.

El PAN denunció a Morena por la falta de 2 votos que no fueron incluidos en la elección de Rosario Piedra y la Mesa Directiva declaró el proceso como legal y que no se puede repetir

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, publicó esta mañana en Twitter el número de legisladores, por partido, que votaron ayer en la elección de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH. La polémica se generó cuando, al hacer la sumatoria, se contabilizan 116 votos y no 114, como se informó la noche del jueves.

El PAN acusó al senador Monreal de haber recurrido al espionaje para obtener la conversación privada entre el coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri y el presidente del partido, Marko Cortés.

La bancada de Morena explicó con un video que, además de las 114 cédulas de votación, en la urna se depositaron un sobre y una hoja en blanco, razón por la cual no fueron considerados votos.

No hay magia, Monreal no es Harry Potter, es aritmética pura. Los responsabilizamos a ellos de cualquier violencia, de cualquier golpismo que se intente el martes a la hora que venga a rendir protesta ante esta soberanía. No le tenemos miedo a nada ni a nadie, y yo creo que quienes la difamaron se van a tener que tragar sus palabras”, señaló Germán Martínez, senador de Morena.

Morena también anunció que buscará destituir a la senadora panista Kenia López, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, porque los agravió al llamarlos “rateros”.

A mí que me quiten de la Presidencia de la Comisión pero no me voy a callar, no me van a intimidar. Se robaron dos votos y es público, está en las redes sociales. Dijeron que no iban a robar y no iban a mentir”, concluyó la senadora panista Kenia López.