PAN respalda decisión de los diez gobernadores que dejan la Conago

El presidente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, reconoció la decisión de diez gobernadores de la Alianza Federalista de salir de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

“Reconocemos la exigencia valiente y decidida de los gobernadores de Acción Nacional y de otros partidos que hoy han levantado la voz y le han dicho al presidente que la Conago, con su actitud, ya no tiene razón de ser. Nosotros hoy respetaremos la decisión de cada uno de los gobernadores de Acción Nacional, pero reconocemos la decisión y el valor de todos aquellos que han dicho al gobierno federal ya basta de no respetar el federalismo, ya basta de no darle su lugar a los estados y a los municipios y ya basta de no regresar el recurso que les corresponde en base al pacto federal”, señaló Marko Cortés, presidente nacional del PAN.