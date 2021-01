PAN rechaza propuesta de AMLO para desaparecer organismos autónomos

Senadores y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron la iniciativa que presentará el presidente de la República, para que organismos autónomos sean absorbidos por dependencias federales.

Organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Definitivamente el presidente no quiere contrapesos, si por él fuera desapareciera el Poder Legislativo y el Judicial y él sería el virrey de este país, con todo respeto para él, la verdad es que no acaba de entender que él no puede ser juez y parte, que él no puede auditarse sus cuentas públicas, el presidente quiere darle a la Función Pública las facultades del INAI, ni siquiera entiende lo que son los datos personales, este es un instrumento de los ciudadanos, no es un instrumento del presidente, no lo vamos a permitir, vamos a apostarnos en el Senado, todavía tenemos la posibilidad de tener una mayoría que no la tienen ellos en totalidad”, indicó la senadora Xóchitl Gálvez.