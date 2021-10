PAN ratifica como presidente a Marko Cortés para el periodo 2021-2024

En reunión extraordinaria, el Consejo Nacional del PAN ratificó a Marko Cortés Mendoza como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido para el periodo 2021-2024.

Cortés Mendoza agradeció a los consejeros el respaldo unánime recibido y convocó al panismo a un cierre de filas para enfrentar con éxito las elecciones de 2022 en seis estados y de 2023 en dos entidades.

“Hoy quiero convocar a todo el panismo, a todo el panismo que no va a tener elecciones en su estado en el 2022 para que nos acompañen, para que nos apoyen, para que sin regateos asumamos responsabilidad. Porque lo dijo claro y lo dijo fuerte: Nadie podrá reclamar mañana si no estuvieron dispuestos a asumir hoy una responsabilidad para salir ganadores en esta elección”, destacó.

Ante los consejeros nacionales, llamó a los liderazgos en los estados con próximas elecciones a buscar acuerdos y consensos para fortalecer la unidad del partido en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Estado de México y Coahuila.

“No podemos prestarnos, amigas y amigos, a la simulación, o somos o no somos. Y yo por eso también en Aguascalientes convoco seriamente a todos los actores, basta de simulación, porque hoy el PAN es fuerte en Aguascalientes, pero el único riesgo que tenemos seríamos nosotros mismos por ambiciones personales, y eso no lo podemos permitir y no lo voy a permitir como dirigente nacional”, advirtió.