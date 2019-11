PAN presenta ante Fiscalía de la República denuncia por espionaje

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, y el coordinador parlamentario de ese partido en el Senado, Mauricio Kuri, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de espionaje.

Esto luego de que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hiciera pública una presunta conversación por escrito de WhatsApp entre ambos panistas en relación a la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Amigos del PAN me pasaron un pantallazo de la conversación que tuvo Marko Cortés con Kuri, hay que hacerles un desmadre y luego dice Kuri ‘estamos en rueda de prensa presidente’, muy bien le contesta Marko, amigo si son dos votos, pero en todo caso nosotros no defendamos a Monreal hay que chingarlo que él explique háganlo pedazos”, dio a conocer el pasado jueves Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Este gobierno de Morena espió una conversación privada y tenemos que saber cómo le llegó a sus manos, quiero saber de qué forma siguen espiando porque lo que está sucediendo no es cosa menor si están espiando a la oposición, que no estará pasando con cualquier ciudadano en lugar de estar combatiendo la inseguridad. Están viendo como si nosotros fuéramos los enemigos y el verdadero enemigo es el delincuente, no la oposición”, indicó Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN.

A la luz del día y a la vista de todos Morena espía a la contraparte, espía a la oposición esto es inaceptable no puede seguir ocurriendo en México, el presidente de la República se comprometió a que terminaría el espionaje, tristemente estamos aquí presentando una denuncia, esto es inaudito, es inaceptable y queremos saber cómo fue que obtuvieron esa información privada, ese diálogo que tuvimos vía WhatsApp”, señaló Marko Cortés, presidente del PAN.