PAN presenta denuncia ante FGR por video de presuntos sobornos del caso Lozoya

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un video que circula en redes sociales, en el que se observa a dos personas cercanas a los exsenadores panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, recibiendo dinero presuntamente relacionado con el caso Emilio Lozoya.

“Hoy vemos otra vez a dos exempleados del Senado, a Rafael Caraveo y a Guillermo Gutiérrez, pues aparentemente en un video que aunque no dice dónde es, ni la cantidad exacta de dinero que están recibiendo, ni quién se los entrega, porque esa parte está editada, sí me parece necesario que la Fiscalía General de la República investigue, investigue el origen del video, investigue el origen del dinero, lo que me parece es… es vomitivo lo que yo vi en el video, eso es lo que la Fiscalía debe de investigar para qué se usó ese dinero”, indicó Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.