PAN pide cambio urgente de estrategia contra coronavirus

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República insistió en el cambio urgente de estrategia para controlar los contagios y muertes por coronavirus en México.

En videoconferencia, el vicecoordinador Julen Rementeria cuestionó:

“Cómo es posible que estemos hablando de un manejo responsable, cuando somos el tercer país en el mundo con el mayor número de muertos, pareciera que hay que celebrar que solo van 50 mil. Es verdaderamente increíble, es inconcebible, no se puede entender una argumentación o un fraseo así de estas cosas viniendo del presidente de un país, en donde claramente ha habido un manejo verdaderamente torpe, por no decir a lo mejor hasta perverso con aquello de que le vino como anillo al dedo la pandemia. Y bueno, como se van diciendo mentiras porque la realidad los ha desnudado en cuando a sus dichos y vemos que esto va, crece, crece y crece, es verdaderamente irresponsable, es ofensivo, es insultante para la población que el presidente mienta de esa manera, por supuesto que no ha habido un manejo responsable”.

“La estrategia del presidente es: que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tienen que morir. Hay otra estrategia, la estrategia paralela, es la prevención, que quiere decir, que con el cambio de estrategia podemos evitar la muerte de 50 mil mexicanos y mexicanas”, añadió Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.