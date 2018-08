PAN pide anular elección de la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la CDMX

El Partito Acción Nacional (PAN) impugnará los resultados de la elección de la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

A unos días de que el Consejo General del INE imponga multas a los candidatos que cometieron irregularidades en sus gastos de campaña, el representante del PAN en el instituto y quien fue la candidata de ese partido a la alcaldía de Miguel Hidalgo, visitaron a los consejeros electorales para pedirles que resuelvan siete quejas por rebase en el tope de gasto de campaña del candidato ganador, Víctor Hugo Romo.

Cómo la diferencia entre ambos candidatos fue del 3.3%, los panistas exigen que se anule la elección por violación a los topes de gastos de campaña.

“Hay un rebase de gastos de campaña por Víctor Hugo Romo, tenemos como obrado prácticamente un gasto de más de 50 millones de pesos en su delegación cuando el tope era de simplemente 840 mil pesos”, apuntó Eduardo Aguilar, representante e del PAN, en el INE.

En otro tema, la consejera Pamela San Martín manifestó su rechazo a la flexibilización de criterios con la que se están preparando las multas que aplicará el INE a los candidatos que cometieron irregularidades en sus gastos.

En entrevista, criticó que se aliste una disminución a las multas con respecto a procesos electorales anteriores.

“Yo no comparto esa medida porque yo no advierto una justificación para reducir las multas porque no advierto un comportamiento que lleve a que se adopte una medida de esta naturaleza”, apuntó Pamela San Martín, consejera electoral del INE.

Hasta el momento no se han dado a conocer los montos de las multas que se aplicarán a cada partido y candidato.

Cuáles famosos, deportistas e hijos de políticos ganaron elecciones

Quiénes son los famosos, exdeportistas, actores e hijos de exgobernadores que aspiraban a algún escaño en la Cámara de Diputados o Senadores que ganaron y quiénes no alcanzaron los votos necesarios.

Felipe “El Tibio” Muñoz, los actores Ausencio Cruz, Leticia Calderón, Ernesto Laguardia, Gabriela Goldsmith no sumaron los votos necesarios.

Entre los hijos de políticos que quedaron fuera están: José Carlos Lozano Rivera, hijo del exgobernador de Aguascalientes Carlos Lozano; Mariano Gónzalez Aguirre, hijo del exgobernador de Tlaxcala Mariano González Zarur; Agustín Basave Alanis, hijo del diputado federal Agustín Basave; Rosario Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra de Piedra.

Entre los que sí ganaron: el actor Sergio Mayer, la cantante oaxaqueña Susana Harp, el exfutbolista Manuel Negrete, el exboxeador Erick “El Terrible” Morales.

Luis Donaldo Colosio Riojas también se perfila para ocupar una curul como diputado local con sede en el distrito 4 de Monterrey, Nuevo León. Es hijo del fallecido candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio.

Con información de Claudia Flores.

LLH