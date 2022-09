PAN pide a senadores del PRI votar sin miedo contra iniciativa para ampliar presencia del Ejército en las calles

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), convocó a los senadores del PRI a votar sin miedo en contra de la iniciativa que pretende ampliar por 4 años más el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública.

Te recomendamos: Dirigentes del PAN y PRD rompen con ‘Alito’ Moreno; lo declaran traidor

Reiteró que la coalición con la dirigencia del PRI, que encabeza Alejandro Moreno, sigue suspendida por pérdida de confianza.

“Por supuesto que no hay confianza en la dirigencia nacional del PRI, pero también entendemos que la dirigencia no es el partido y no son sus militantes, nosotros buscaremos construir con todos aquellos priistas de bien, que no se doblen, que no se vendan, que no se venzan. Y lo buscaremos hacer por las formas legales, por las formas políticas posibles, porque en el proyecto que impulsará Acción Nacional todos caben y todos son bienvenidos y necesarios”, destacó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.