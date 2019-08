PAN pide a Gobierno Federal que esclarezca ‘sospechosa’ muerte de Martha Erika Alonso

A ocho meses de que murió la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, al desplomarse el helicóptero en el que viajaban, el presidente panista, Marko Cortés, pidió al Gobierno Federal que se esclarezca este incidente que calificó de sospechoso.

El clima estaba en buenas condiciones, los pilotos eran expertos, parece que el gobierno le está apostando al olvido ante ese silencio, ante esa incapacidad de podernos decir qué fue lo que pasó, estamos pensando que no fue un accidente y ahora dejaremos de pedirle al gobierno qué fue lo que pasó y que nos diga quién fue, quién lo hizo porque esto ya es mucho tiempo, ya es muy sospechoso”, el presidente del PAN.

Dijo que a pesar de que existe una comisión legislativa que le da seguimiento a este asunto, el Gobierno Federal y los responsables de la investigación no han informado lo ocurrido.

A quien le corresponde, es precisamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y particularmente a la dirección de Aeronáutica Civil, que nosotros por cierto ya presentamos una queja ante la Secretaría de la Función Pública por su incapacidad, el Gobierno Federal ha sido incapaz de, en ocho meses, podernos decir qué fue lo que pasó, donde perdieron la vida, no sólo nuestra primera gobernadora, sino también el coordinador parlamentario en el Senado de la República, no es cosa menor y ese silencio del Gobierno Federal incrimina, nosotros pedimos que se nos diga que pasó o quién fue, quién lo hizo, estoy hablando de que ya pasó mucho tiempo y que si el gobierno no ha tenido la capacidad de decirnos qué pasó, entonces que nos diga quién fue, quién lo hizo”, reiteró Cortés.