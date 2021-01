PAN pide a AMLO no utilizar vacuna contra COVID-19 a cambio de votos

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, llamó al gobierno Federal a no entrometerse en el proceso electoral del presente año, y no utilizar la vacuna contra el COVID-19 a cambio de votos.

“Queremos hacer un llamado al gobierno Federal para que no meta las manos en el proceso y no contamine esta elección tan importante, la más grande de la historia, casi 93 millones de electores, vamos a denunciar cualquier intento de utilizar las vacunas contra el coronavirus como moneda de cambio por votos, no vamos a permitir que las vacunas se usen para favorecer a los candidatos de partidos políticos, la más visible es el intento de Morena”, indicó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.