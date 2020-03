Una falta de respeto y ridículo que AMLO desconozca fecha del paro de mujeres: PAN

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, calificó de “ridículo” y falta de respeto que Andrés Manuel López Obrado (AMLO) dijera desconocer que el lunes se llevaría a cabo el paro de mujeres.

Cortés reaccionó a lo dicho por el presidente López Obrador en el sentido de que no sabía que el día que pretendía iniciar la venta de los cachitos de Lotería alusivo al avión presidencial, era el mismo día del paro nacional de las mujeres.

Es increíble o hasta ridículo que el Presidente de la República, simplemente manifieste que no tenía conocimiento que el lunes 9 fuera el paro. Llama mucho la atención ahora, que anden buscando decir que somos los partidos políticos, o grupos de derecha o conservadores los que financian un auténtico movimiento social”, enfatizó Marko Cortés.

En conferencia de prensa, en la sede nacional del PAN, acompañado por legisladoras panistas, Marko Cortés pidió al Gobierno Federal que coloque en su agenda a la violencia de género.

Además, planteó que se capacite con perspectiva de género a nivel nacional a los cuerpos policíacos y miembros del Poder Judicial, además de la implementación de Fiscalías especializadas, la tipificación del delito, un registro actualizado de feminicidios y que no haya prescripción del delito.

El presidente no se da cuenta que en lo que va de su gobierno el delito de feminicidio ha crecido 10%, el Presidente parece que se no se da cuenta que las denuncias por violencia contra la mujer están desbordadas con casi 200 mil denuncias en el 2019, es muy preocupante que el Presidente del país no se dé cuenta de la realidad”, insistió el presidente del PAN.