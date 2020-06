PAN no pide renuncia de AMLO, sólo que se ponga a trabajar: Marko Cortés

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que su partido no pide la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo que se ponga a trabajar y de resultados, por lo que lo exhortó a que se comporte como jefe de Estado para atender la emergencia sanitaria y para lograr una pronta reactivación económica. Esto luego de que el fin de semana se realizaron, en varios estados, caravanas vehicular para pedir la renuncia del mandatario.

Le pidió que convoque a un gran acuerdo nacional para salir de la pandemia.

“Nosotros festejamos que la sociedad civil se manifieste por las malas decisiones de este gobierno, en Acción Nacional le apostamos a que el ajuste, el equilibro, el contrapeso se dé en el 2021 cuando millones de mexicanos vayan a votar por ese equilibro en la Cámara de Diputados, nuestra lucha es pacífica y nuestra defensa será con votos en las urnas, nosotros no pedimos la renuncia del presidente de la República, nosotros lo que pedimos es que se ponga a trabajar, que se concentre y que dé resultados. El que el presidente haya ido a iniciar su tren Maya habla de sus prioridades, él sigue con sus obras faraónicas. Está en su burbuja sin escuchar la realidad y el sentir de los mexicanos que demandan salud y que demandan trabajo”, indicó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

En videoconferencia, junto con los coordinadores del PAN en las cámaras de Diputados y Senadores se pronunciaron en contra de adelantar para 2021 la consulta para la revocación de mandato del presidente.

“Está urgido de estar en la boleta, porque Morena no tiene estructura, no tiene proyecto, no tiene liderazgos. Estamos en un momento de inflexión con mucha sombra y pocas luces, vamos a lo que los analistas llaman una República ‘pobrista’ sin empleo, sin estímulos a la inversión y apoyo, sin apoyo a la pequeña, la micro y la mediana empresa”, señaló Juan Carlos Romero Hicks, coordinador diputados del PAN.

El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, consideró que la decisión de regresar a la vida económica sin cifras reales, sin aplicar pruebas y cuando 31 entidades están en semáforo rojo es como dar palos de ciego.

“Se lavan las manos y quieren transferir a los gobiernos estatales la carga política y económica de su fracaso. El país está retrocediendo porque no existe un proyecto claro de nación y porque se gobierna basado en la ocurrencia y en el capricho. La magnitud de lo que se aproxima rebasa día a día al Gobierno federal y este parece que no se da cuenta, el país, de acuerdo a pronósticos serios, perderá en esta contingencia dos millones de empleos”. Indicó Mauricio Kuri, coordinador de senadores del PAN.

Evaluaron el desempeño del subsecretario de salud, Hugo López Gatell, al frente de la estrategia contra la pandemia.

“Gatell ha sido absolutamente contradictorio. Vemos que él se ha convertido en el Consejo de Salubridad general, él asumiendo todos las atribuciones, todas las facultades, la verdad es que ha hecho mal trabajo, mal desempeño, que está costando muchas vidas a los mexicanos”, destacó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

Se informó que el PAN presentará mañana en la Comisión permanente dos iniciativas: una en materia de salud y otra sobre el tema de energías limpias.

Con información de Juan Sebastián Solís.

