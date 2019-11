PAN no asistirá a sede alterna para discutir presupuesto 2020

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el presupuesto que se pretende aprobar este jueves en una sede alterna a la Cámara de Diputados genera abuso de poder.

Te recomendamos: Diputados reanudarán sesión en sede alterna; discutirán Presupuesto de Egresos 2020

No podemos aprobar un presupuesto de la Federación más de seis billones de pesos a salto de mata, no podemos aprobar un presupuesto de pesos a escondidas, no podemos aprobar un presupuesto de más de seis billones de pesos dándole la espalda a la gente, buscando sesionar a escondidas, este presupuesto genera abuso de poder y control clientelar de los mexicanos”, señaló Marko Córtes, presidente nacional del PAN.