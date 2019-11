México debe colaborar con EU para combatir delincuencia organizada: PAN

Luego del asesinato de integrantes de la familia LeBarón, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, consideró que México debe buscar colaborar con Estados Unidos para combatir al crimen organizado.

Te recomendamos: La Línea, grupo delictivo vinculado al ataque contra familia LeBarón

Es colaboración en información, en inteligencia, colaboración en el combate de consumo de drogas dentro de estados y en el trasiego de armas en el país, pero en donde México tiene que hacer su parte, porque hoy no lo está haciendo, porque la Guardia Nacional esta distraída como policía migratoria y no brindándonos la seguridad que merecemos”, aseguró Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

Marko Cortés agregó que esa colaboración debe tener un alcance continental.

En otro tema, el líder de Acción Nacional aseguró que la intención de los legisladores de Morena de reducir las prerrogativas de los partidos políticos tiene como fin debilitar a la oposición.

Lo que verdaderamente busca el gobierno no es generar ahorro, sino debilitar a los contrapesos, el ahorro real, el ahorro sustantivo está en las malas decisiones, el populismo le está saliendo muy caro a México, si se trata de ahorrar, hablemos del aeropuerto, si se trata de ahorrar, cancelemos la refinería de Dos Bocas, hay mucho de qué hablar para que generen los ahorros, no debilitando los contrapesos y no debilitando a la democracia”, sostuvo Marko Cortés, Presidente Nacional del PAN.