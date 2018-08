PAN impugnará plurinominales de ‘Juntos Haremos Historia’

El Partido Acción Nacional (PAN) impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la asignación de legisladores plurinominales otorgada a la coalición “Juntos Haremos Historia” en el Congreso de la Unión.

Así lo informó el dirigente de este instituto político, Damián Zepeda, en entrevista con los medios.

“Nosotros vamos a impugnar la integración del Congreso, se los digo y se los adelanto. Está sobre representada la coalición de Morena, o sea ahí no, hasta por oficio está el PT reconociendo que habían metido candidatos que no eran de ellos y que eran de Morena, o sea hay una simulación que hicieron para después estar sobrerepresentados y no tengo ninguna duda que vamos a ganar”, destacó Damián Zepeda, presidente del PAN.

Tras participar en la reunión plenaria de los diputados del PAN, señaló que será en los próximos días cuando presenten la impugnación.

Cuestionado sobre el anuncio de que la expanista Margarita Zavala presentará una nueva asociación civil el fin de semana, dijo que no está preocupado de que el PAN pierda militantes.

“Creo que ella tiene ya tiempo en esa lógica, ya tiene una, entiendo, tiene una fundación con la que estuvo trabajando mucho tiempo, tomó una decisión ella de separarse del partido, a partir de ahí pues para nosotros es un actor político externo del PAN. Se le desea siempre que le vaya bien a todas las personas que actúen de buena fe, pero no, una preocupación de fondo partidista por el tema creo que no”, añadió Damián Zepeda, presidente del Partido Acción Nacional.

Dijo que aún no hay una fecha definida para la designación de los coordinadores de las bancadas del PAN tanto en la cámara de Diputados como en la de Senadores.

En días recientes, Damián Zepeda acusó que la consulta anunciada por AMLO para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), es una burla.

“Es una burla la consulta planteada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en esos términos lo planteo, en México está regulada la consulta popular”, dijo el panista.

Con información de Carolina Altolaguirre.

LLH