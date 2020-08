Tras difusión de videos, PAN expulsaría a ex secretario particular de Francisco Domínguez

El Presidente del PAN, Marko Cortés, informó que se iniciará el proceso de sanción y de posible expulsión en contra de Guillermo Gutiérrez, ex secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, una de las personas que aparecen en un video recibiendo dinero, presuntamente relacionado con el caso Lozoya.

Te recomendamos: AMLO muestra video de sobornos ligados al caso Emilio Lozoya

El líder del PAN dio a conocer su postura durante una conferencia virtual, donde aseguró que solo uno de los dos involucrados en los videos es militante de su partido.

En la misma conferencia, el dirigente del Partido Acción Nacional reiteró su postura de que se investigue a todos los integrantes de su partido que estén relacionados con el presunto caso de corrupción del caso Lozoya.

Aseguró que ya habló con cada uno de las personas que han sido relacionadas con esta investigación, entre ellas con el ex dirigente de ese partido y ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya.

“Cualquier militante con participación comprobada en algún hecho ilícito será expulsado de Acción Nacional. Ante cualquier prueba, ante cualquier elemento, pues quienes sean señalados tendrán que responder ante esos hechos. Todos aseguran que no tienen nada que ver con eso y como presidente de Acción Nacional eso me da tranquilidad. Me atengo a su versión, ya hablé con ellos y me aseguran que no tienen absolutamente nada que ver”, continuó.