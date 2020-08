PAN, dispuesto a instalar Congreso en sede alterna el 1 de septiembre

El coordinador de los Senadores del PAN, Mauricio Kuri, manifestó que en su bancada si estarían dispuestos a acudir el próximo 1 de septiembre al Zócalo o al Auditorio Nacional, para la instalación del Congreso General, en lugar de hacerlo en la Cámara de Diputados, como lo propuso Mario Delgado, coordinador de los Diputados de Morena.

Kuri aseguró que también estarían dispuestos a avalar las reformas para que las sesiones ordinarias se puedan realizar de manera virtual.

Todo esto para evitar riesgos ante la pandemia de coronavirus, explicó en video conferencia.

En otro tema, criticó que el Gobierno Federal aplique justicia selectiva, por las diferencias notorias de trato que han recibido Emilio Lozoya y Rosario Robles, ambos exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, señalados por actos de corrupción.

“Por supuesto que llevamos dos años de justicia selectiva, al no tener resultados, este gobierno lo único que está haciendo es buscar lo que está pasando en otros sexenios. Por supuesto que yo estoy de acuerdo en ir en contra de todo acto de corrupción, pero no traspasar la ley y estoy convencido que eso inclusive, ya está hasta asumido por este gobierno. Es una justicia selectiva, totalmente así lo creo/ Eso no es un acto de justicia, es un acto de venganza”, dijo Kuri.