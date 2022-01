PAN discutirá el 24 de enero con Segob sobre reforma energética y economía

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, junto con otros representantes de su partido, señalaron en conferencia de prensa virtual, que esperan encontrar soluciones a los problemas del país, durante las mesas de diálogo que tendrán con Secretaría de Gobernación a partir del próximo 24 de enero.

Según información de Acción Nacional, en las primeras dos mesas se discutirá la iniciativa de la reforma energética y temas económicos a la que se espera asistan legisladores y expertos en el tema.

“Esperamos que en las mesas de diálogo que se tendrán con el gobierno, haya una auténtica disposición a escuchar y dejarse ayudar para poder encontrar solución a estos gravísimos problemas que enfrentamos en el país”, dijo Marko Cortés, presidente del PAN.

“Si lo que intentamos es ser objetivos, y ver cuáles son los problemas más principales de este país y ver cuales de estos se han resuelto, sin acaloramiento, podemos decir que no se ha resuelto ni uno solo y no solo no se han resuelto, sino que se han agravado”, aseguró Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.