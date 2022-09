PAN da ultimátum al PRI por iniciativa para mantener al Ejército en las calles

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dio un ultimátum al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Advirtió que la alianza con ese partido se podría romper si no retira o vota en contra de la iniciativa que presentó la diputada priista Yolanda de la Torre, a fin de ampliar el plazo para que el Ejército realice tareas de seguridad pública hasta 2028.

Así lo dijo en conferencia de prensa en el Senado.

“Que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla, del porqué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo, y mucho menos en lo electoral”, advirtió Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

Pocos minutos después, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que ellos no fueron informados de que su compañera diputada presentaría una iniciativa en ese sentido.

Aseguró que al menos la fracción parlamentaria del PRI en el Senado votará en contra de esa propuesta sin importar que provenga de una compañera diputada.

“El voto va a ser en contra, y por supuesto no estamos de acuerdo ni en la presentación, ni por supuesto en esta iniciativa. Va en contra de lo que hemos venido planteando durante estos últimos años, ninguna de mis compañeras y compañeros estábamos informados de la presentación de esta iniciativa en Cámara de Diputados, yo tengo confianza, mucha confianza en que se pueda retirar esta iniciativa, la verdad”, indicó Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI.

Anunció que se reunirán con el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, para que les explique los motivos de presentar esa iniciativa que pone en riesgo la alianza opositora.

“Vamos por la Alianza nosotros, no hay alguno que le puedas preguntar que no esté de acuerdo en ello. A mí que se me quería señalar de que estaba en contra de esa alianza, están equivocados, y lo vuelvo a decir: quiero la Alianza por nuestro país, porque las circunstancias en el país están complejas, difíciles, y tenemos que hacer todo por conservar esta Alianza. Sí, ni hablar, creo que es la única forma de poder ganar en este momento, y por eso estamos pidiendo que venga nuestro compañero Rubén Moreira a platicar con nosotros”, refirió Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI.