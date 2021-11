PAN busca frenar acuerdo de AMLO que declara obras de infraesctructura como de “seguridad nacional”

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que echará mano de todos los instrumentos jurídicos existentes para frenar el acuerdo publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras del gobierno federal.

“Presentaremos todos los recursos legales para que este decreto del presidente… buscaremos cuáles son estos amparos por diversas vías, de diversos organismos del propio partido, si esto fuese posible, como ustedes saben no es una ley, por ello no aplica una acción de inconstitucionalidad, es un tema de competencia y el presidente no tiene la competencia para poder determinar un decreto de esta naturaleza y no está justificado declarar como asunto de seguridad nacional todos los contratos que realiza el gobierno”, dijo Marko Cortés, dirigente Nacional del PAN.