PAN busca coalición parcial con PRD y MC para 2021

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, anunció que para la elección de la Cámara de Diputados en 2021 buscan, desde ahora, una coalición parcial con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Te recomendamos: Morena intenta crear ‘Frankenstein’ con fusión de CRE, IFT, Cofece: PAN

Es decir, plantearon formalmente a esas dos fuerzas políticas la posibilidad de competir juntos en 100 de los 300 distritos electorales, aunque aún no llegan a un acuerdo definitivo, aclaró en conferencia de prensa virtual.

“Formalmente he planteado al PRD y a Movimiento Ciudadano que, en algunos distritos en específico, pudiéramos ir coaligados para la elección en la Cámara de Diputados, no una coalición total en 300 distritos federales electorales, sino parcial en algunos distritos que sea conveniente la suma y determinante para lograr este objetivo de construir una nueva mayoría para reconducir la política económica, social y de seguridad en nuestro país, estamos hablando de 75 a 100 distritos federales electorales que sería el planteamiento, debo aclarar que aún no hay un acuerdo”, indicó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.