PAN califica como una ‘barbaridad’ propuesta de AMLO de reforma a Guardia Nacional

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Comisión Permanente calificó como una “barbaridad” la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de presentar una reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Te recomendamos: Medicamentos para niños con cáncer estarán disponibles la próxima semana, prevé AMLO

En conferencia de prensa, Julen Rementeria, coordinador de los senadores del PAN, advirtió que su partido votará en contra de la propuesta.

“Eso es una barbaridad, se batalló por eso, se dijo que se iba a hacer desde el principio, así se planteó que fuera un asunto de orden civil, cómo sale a decir ahora que no hay un ciudadano prácticamente en este país que no sea del servicio militar, que no pueda conducir los trabajos de la Guardia Nacional”, dijo Julen Rementeria, coordinador de los senadores del PAN.