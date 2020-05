Bancada del PAN acusa al Gobierno Federal de militarizar el país; Morena responde

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) acusó al Gobierno Federal de militarizar al país luego del acuerdo emitido para que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de Seguridad Pública hasta 2024.

Te recomendamos: AMLO instruye a Fuerzas Armadas atender seguridad pública hasta marzo de 2024

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el acuerdo del presidente no hace más que ejecutar lo dispuesto en la Constitución porque en la reforma que creó la Guardia Nacional, se estableció con claridad que el Ejército Mexicano colaboraría en labores de Seguridad Pública hasta el 2024.

Lamentó las expresiones de mala fe, al respecto, en un video mensaje difundido en sus redes sociales.

Las Fuerzas Armadas realizarán tareas de seguridad pública en los términos señalados en la propia Constitución. Por eso, hay que aclarar bien, es una facultad que otorgó el Legislativo por unanimidad. No se vale que aprobado por unanimidad, ahora se cuestione. Confiemos en nuestras instituciones, sobre todo, las Fuerzas Armadas, ellos están prestando el servicio de Seguridad Pública temporal porque la Constitución así se los faculta . No los deterioremos, pero, no caigamos en confusiones, contrastes y, lamentablemente, perversiones de mala fe” destacó Monreal.