Paletas y bolis con sabor a México llegan al Super Bowl 56 en Los Ángeles

El próximo domingo, los asistentes al Super Tazón 56 entre los Bengalíes de Cincinnati y los Carneros de Los Ángeles, tendrán opción de comer paletas y bolis con sabor mexicano.

“Estar pobres en México, o estar pobres en los Estados Unidos, mi papá decía a lo menos al gobierno allá les importa”, recordó Lauda Flores, dueña de SNO con Amor.

Con esta frase, la familia Flores se fue de México a Los Ángeles, California, huyendo de la crisis económica. Era 1977, años después, decidieron asentarse y vivir de la venta de paletas de hielo.

“Ellos no sabían de ese negocio, no sabían hacer paletas entonces contrataron a un muchacho en México, creo que de Sinaloa y lo trajeron para acá, para que les enseñara y les ayudará para empezar el negocio”, comentó Lauda Flores, dueña de ‘SNO con Amor’.

Lauda es la hija menor, recuerda a sus padres como reflejo de lo que todos dicen en esas tierras: para crecer ahí, se trabaja todo el día.

“Si quería ver a mis padres tenía que ir a trabajar y si no me quedaba en casa, pero sola”, apuntó Lauda Flores.

“A los 18 años se alejó del negocio familiar, puso un restaurante que después vendió para buscar suerte en Hollywood, durante casi 20 años tuvo mucho éxito como asistente artístico, tras un año sabático se reconectó con su familia y al mismo tiempo con sus orígenes, al tiempo que buscaba cómo subsistir”, dijo Lauda Flores.

“Mi mamá me dijo no vendas raspados, ponte a vender las paletas rinde más y dije sí pero todo mundo vende paletas y yo quiero hacer algo diferente, y como nada más iba a ser un proyecto para el verano, dije no esto va a ser divertido y qué importa que sea mucho trabajo, pero aquí me tienes casi 12 años después y ahora ya es mi negocio ya es algo que hago full time y ahora nos vamos al Super Bowl”, dijo Lauda Flores.

Tras la pandemia, Lauda se inscribió a un programa de apoyos para pequeños empresarios, en el que grandes corporativos como la NFL buscan a proveedores de sus eventos deportivos.

“Tuve que ir a presentar mi producto, a platicar mi historia y también fue mucho papeleo y certificados, pero al fin me escogieron, les gustó mi producto”, dijo Lauda Flores.

Los bolis y congeladas se han preparado durante el último mes y ya están siendo entregados para que el próximo domingo sean puestos a la venta en el Sofi Stadium, Lauda asegura estar cansada pero muy satisfecha.

“Mis papás ya fallecieron, pero mi papá le hubiera encantado saber qué seguir con el negocio y si supieran que vamos al Super Bowl se hubieran vuelto locos, también como mujer latina estoy representando la tradición, el producto mexicano, la cultura mexicana. Soy chilanga, y voy a servir mis super bolis en el Super Bowl, estamos bromeando mi equipo y yo y los llamamos Super bowles”, dijo Lauda Flores, dueña de SNO con Amor.

Con información de Abraham Reza y Adrián Tinoco.

LLH