Padres de niños con cáncer, desesperados por desabasto de medicamentos, sus hijos agravan

El desabasto de medicamentos, que el Gobierno Federal se comprometió a resolver esta semana, está afectando a decenas de menores que están bajo tratamiento en hospitales del Valle de México.

“Hay veces que cuando me tocan los internamientos y me ponen las quimios más fuertes, me dan náuseas y así, pero prefiero que me sigan poniendo mi quimio para que esté bien”, dijo Davis Rodríguez, paciente con cáncer del Estado de México.