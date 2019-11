Padres de niños con cáncer hacen caminata al Senado

Padres de familia que tienen hijos con cáncer realizan una caminata desde la Avenida Cuauhtémoc de la Ciudad de México hacia el Senado de la República para exigir el abasto regular de medicamentos e información sobre las reformas al sistema de salud.

Uno de los afectados dijo a FOROtv que la reforma del Seguro Popular se debería consultar con la población, como se hizo con el aeropuerto de Santa Lucía.

El pasado 7 de noviembre, padres y madres de niños que padecen cáncer se manifestaron en el acceso principal al Salón de Sesiones en el Senado.

Reclamaron que sus hijos quedarán desprotegidos al desaparecer el Seguro Popular y dar paso a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Las madres de los niños enfermos pidieron al gobierno que no dejen solos a sus hijos.

En el Senado estaba prevista la votación del dictamen para dar paso a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, se pospuso para esta semana.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, lo anunció antes de esa manifestación.

Los padres de familia quieren un parlamento abierto con la participación de expertos.

Estoy seguro, y se los firmo, que estos señores senadores que están aquí adentro en este momento ninguno de ellos tiene seguro popular, no lo conocen, ellos no van al ISSSTE ni al IMSS, no van a estas clínicas”, dijo uno de los padres de niños enfermos.