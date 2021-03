Padres de motociclistas detenidos en Tepito piden sean liberados y denuncian abusos

El viernes 5 de marzo el cantante Eme MalaFe convocó a jóvenes a realizar una rodada y reunirse en la esquina de Eje 1 Norte y Circunvalación para participar en la grabación de un video.

Al llamado acudieron jóvenes de Tepito, la colonia Morelos, Centro, 20 de Noviembre, también de la alcaldía Gustavo A. Madero y de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Las autoridades calcularon que se reunieron más de dos mil personas, algunas iban en motocicletas deportivas, otras de reparto o motonetas. Al lugar llegaron patrullas.

Cerca de las 9 de la noche Eme MalaFe comenzó a cantar, portando un chaleco antibalas, se observa que alguien se le acerca con una pistola, corta cartucho y se la entrega al cantante quien apunta hacia arriba, pero no se alcanza a ver que realice detonaciones.

Según testigos, minutos después de eso, los policías rodearon a los jóvenes y comenzaron a realizar detenciones.

Algunos lograron escapar en motocicleta y se inició una persecución en diferentes vialidades.

Según cálculos de familiares cerca de 300 personas fueron detenidas, algunas presentadas al MP de Venustiano Carranza y otros a Gustavo A. Madero y los menores de edad liberados.

Según los padres de familia 130 jóvenes fueron acusados de ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares, por lo que fueron vinculados a proceso.

Aunque también hubo personas acusadas de robo, portación de droga y armas.

Sus defensores públicos no pudieron acreditar las direcciones donde viven y el juez decidió darles prisión preventiva, señalaron los familiares, quienes interrumpieron un evento de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para exigir la libertad de los jóvenes.

Los padres aseguraron que desde un principio no les permitieron verlos, ni les decían de qué los acusaban.

“No lo veo desde el 5 de marzo que lo detuvieron, está incomunicado, no es justo, es repartidor de comida rápida. Lo detuvieron a cuatro calles de la casa ya iba a llegar, según nos dicen que los iban siguiendo por el C4”, señaló Francisco Trujano, padre de joven detenido.

“Chicos que con una debilidad absoluta en cuanto a su defensa adecuada no pudieron comprobar su arraigo domiciliar y no se hicieron las diligencias para salidas alternas, eran tantos que hasta estaban habilitados camiones como galeras, el juez no encuentra como una forma de dónde poderlos hacer emplazar”, insistió María Cristina Rodríguez, abogada de detenidos.