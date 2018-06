Padres migrantes separados de sus hijos en Texas solicitan reunificación

Se presentó la declaración escrita de puño y letra de un padre de familia, cuya hija de 12 años de edad se encuentra en uno de los centros de retención de niños migrantes del gobierno de Donald Trump.

El padre de familia, identificado solo como A.P.F., señala que fue separado la madrugada del 5 de junio pasado.

Se lee: “Primero los oficiales de inmigración me dijeron que mi hija iba a un lugar llamado casa hogar, pero no me dijeron en dónde se localiza casa hogar y cuánto tiempo ella estuviera ahí”.

La menor, a la que se refiere solo como “Chely” y cuyo nombre se oculta por resguardo de identidad, llamó a su abuelo José Ángel Rodríguez y le dijo muy preocupada que estaba desesperada porque quería estar con su papá.

En la declaración bajo pena de perjurio, el padre concluye diciendo: “Yo no sé si la están cuidando bien, no sé si ella se ha enfermado, si está durmiendo bien o comiendo bien. No poder saber nada sobre mi hija es una tortura. No puedo dormir. Yo desesperadamente quisiera estar junto a ella”.

El manuscrito forma parte de una denuncia presentada este jueves ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, en contra del Departamento de Seguridad Nacional y sus subagencias: el Servicio de Inmigración mejor conocido como ICE, así como Aduanas y Protección de Fronteras a la que pertenece la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y la Oficina de Reubicación de Refugiados.

En la denuncia se incluye también el caso de una madre de tres niños identificada como M. G. U., quien permanece detenida en Pearsall, Texas.

Uno de sus hijos tiene dos años de edad y no está con sus hermanos.

En su declaración, la señora asegura que el gobierno solo le ha dado derecho a una llamada sin costo y agrega: “Sé que no están bien porque lloran mucho”.

Un tercer caso en la denuncia es el de una mujer guatemalteca, cuyo hijo, asegura ella, fue trasladado a un centro de Nueva York. Afirmó haber hablado con él y escucharlo muy deprimido y consternado.

Los tres padres de familia solicitaron a la Corte la reunificación con sus hijos de dos, seis, nueve, 12 y 13 años de edad, y en lo que ello se concreta, la posibilidad de verlos y escucharlos frecuentemente por enlace de video o telefónico.

También pidieron se les otorgue de manera inmediata, la dirección del lugar donde se encuentran sus hijos, descripción exacta del interior; el nombre, la edad y el sexo de las personas que los cuidan, y que se les informe si los niños han tenido un accidente o enfermedad desde que están ahí así cómo lo que hacen durante el día.

Te puede interesar: Niños enjaulados que lloran a sus padres, resultado de política migratoria de Trump

Con información de Sarahí Méndez.

LLH