Padres de menor presuntamente abusado por Saúl Huerta acuden a la Cámara de Diputados para presenciar su juicio

Los padres del menor presuntamente abusado por el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, llegaron este miércoles 11 de agosto a la Cámara de Diputados con la intención de presenciar el Juicio de Procedencia contra el legislador y reclamar justicia.

Te recomendamos: Aprueban periodo extraordinario para discutir desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo

“Lo que esperamos es que lleve un juicio como cualquier persona y que pague por lo que hizo realmente, porque fue un daño que es irreversible, es un daño que no hay una reparación para un menor, realmente ha sido no uno sino varios, varios que han abusado sexualmente de ellos y ya es justo que pague”, declaró María Guadalupe Lezama, madre del presunto menor abusado.

Los padres del menor confían en que se aplique la justicia contra el legislador Saúl Huerta, detenido el pasado 21 de abril por policías de la Ciudad de México luego de ser denunciado por su hijo debido a supuestos tocamientos sexuales cuando se encontraban en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Nosotros como papás le comentamos, le informamos, pero como les comento, hay veces que tiene depresiones y él yo creo que bloquea mucho porque cuando nosotros platicamos él se queda callado, él no responde, él no sabe qué contestar, evade el tema, entonces yo creo que está muy lastimado tanto psicológico como físico entonces él ahorita no nos contesta, entonces por eso nosotros estamos aquí alzando la voz y estamos aquí presentes, para que vean que estamos aquí después de cuánto tiempo y seguimos en la batalla para que esto se haga justicia”, añadió la madre del presunto menor abusado.