Padres de menor acusan de violación a Saúl Huerta; relatan historia entre lágrimas

La familia del menor, presunta víctima del diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona, ratificó su denuncia ante la Fiscalía de la CDMX y pidió que el delito se reclasifique de abuso sexual a violación.

Todo indica que lo ocurrido el pasado martes en un hotel de la Ciudad de México no fue un hecho aislado. Ya son varias denuncias por abuso sexual de menores en contra del diputado por Puebla, de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona. La familia del primer menor ratificó su denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México y pidió que el delito se reclasifique de abuso sexual a violación y otra de las presuntas víctimas, que actualmente vive en Estados Unidos, ya también presentó una denuncia contra el legislador.

“Solamente mi hijo quería crecer, quería crecer y todo lo hizo mi hijo por mí, porque estaba enfermo de COVID. Este señor el diputado abusó de la confianza que le depositó mi esposa, mi hijo, fue a la casa, me vio postrado ahí en la cama con el oxígeno puesto, nada más le digo al diputado: qué poco valor tiene”, señaló Raúl, padre del adolescente.

Antes de esta conferencia de prensa, los padres y la asesora del adolescente que denunció al diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona por un presunto abuso sexual, ratificaron su denuncia durante cinco horas ante la Fiscalía de Delitos Sexuales. El joven de 15 años declaró que el legislador presuntamente sostuvo relaciones sexuales con él cuando se encontraba drogado con una sustancia que le habría puesto en una bebida.

La familia mostró mensajes de WhatsApp que el diputado sostenía con el menor, entre ellos cuando lo invitó a trabajar con él, fechado el 19 de abril que dice: “necesito que me ayudes mañana en la Cámara de Diputados, en México. De favor pide permiso para ir a trabajar conmigo a México mañana temprano. Si es necesario hablo con tu mamá”. Reiteraron que tienen miedo por las presuntas amenazas que han recibido y que por el momento, no volverán a su comunidad, San Bernabé Temoxtitla, ya que, entre otras cosas, el joven presenta una mala condición de salud que lo mantuvo hospitalizado el fin de semana.

“Me siento mal, me dan crisis de ansiedad, yo diría que alcen la voz, que no se queden callados”, concluyó.

Esta tarde, el joven migrante de 20 años de edad, originario de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, presentó una denuncia en el Consulado Mexicano en San Bernardino California, Estados Unidos, acusando de abuso sexual al diputado federal.

“Solo fui a decir los hechos y todo lo qué pasó, lo que me dijeron que el acta formal la van a mandar para México y ya van a decir que ya me presente yo aquí, yo me animé también por eso a denunciar para que se haga justicia, que lo metan a la cárcel”, dijo la otra presunta víctima.