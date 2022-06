Padres de Viridiana Moreno reiteran que cuerpo encontrado en Playa Chachalacas no es de su hija

Los padres de Viridiana Moreno, desaparecida en Cardel, Veracruz, el pasado 18 de mayo, rechazaron que la identidad de los restos humanos encontrados en la Playa de Chachalacas corresponda a su hija.

Te recomendamos: La familia de Viridiana Moreno continúa en su búsqueda

“Vamos a pedir un peritaje de antropología forense, de alguna manera con esto vamos a tratar de ver si los restos que le están ofreciendo a la familia como tal, es con pruebas científicas, y cuando ella dice que no cree yo me remito a cómo creerle a una Fiscalía que, en el informe del Word Justice Proyect, es la tercera peor del país”, indicó Tomás Mundo Arriaza, abogado de la familia Moreno Vázquez.

“Ellos nos mienten con lo que ellos dicen, mi corazón de madre me dice que lo que ellos están entregando no es mi hija porque yo tengo muchas señas de que mi hija tiene en su cuerpo, esas señas que sé que lo tiene, no están”, aseguró Aurora Vázquez Rosales, mamá de Viridiana Moreno Vázquez.

La familia también rechaza la supuesta responsabilidad de las dos personas que fueron detenidas por la Fiscalía como presuntos responsables del crimen de Viridiana, al considerar que existen varias irregularidades en las pruebas que se aportarán al juez de control.

“Hay indicios de que es Viridiana la de la moto y eso sí, no sabemos más, no sabemos que más pasó después de eso porque se corta, no tenemos los videos del hotel, no tenemos más”, refirió Tomás Mundo Arriaza, abogado de la familia Moreno Vázquez.