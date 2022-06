Padres de víctimas del News Divine exigen justicia; a 14 años sólo hay un detenido

Este 20 de junio se cumplen 14 años del operativo policial en la discoteca News Divine que terminó con la muerte de 12 personas, incluyendo cuatro menores de edad.

En esa tardeada para celebrar el fin de cursos en la colonia Nueva Atzacoalco de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, otras 16 personas resultaron lesionadas.

Los familiares de las víctimas de esos hechos de 2008 exigen justicia.

Esta mañana, familiares de las víctimas del News Divine se manifestaron en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia y pedir que la carpeta de investigación siga vigente, pues solo una persona está detenida.

“Siempre he pedido justicia a mi hijo, no fue un animal que lo mataron, siempre pedido justicia, que no se llevó a cabo, al contrario, el juez que llevó el caso siempre fue nombrando más y más por enterrar nuestro caso como nosotros enterramos a nuestros hijos”, indicó la mamá de Leonardo Rivas, víctima del News Divine.

El sitio donde estuvo la discoteca News Divine se transformó en un memorial, sitio al que familiares de las víctimas llegaron a colocar fotografías, veladoras y flores para recordar a los fallecidos.

Durante la jornada para recordar a las víctimas del News Divine también se ofició un servicio religioso a las 5 de la tarde, como cada año. En la ceremonia fueron recordaros los jóvenes que murieron, que tenían entre 13 y 29 años.

“Mi hijo vino aquí a festejar su salida de fin de curso. Era su primera vez y fue la última. Yo no conocía el lugar, la verdad, me dijo él que quiero ir a divertirme un poco, no me voy a quedar mucho tiempo, es una tardeada… Yo la verdad dudaba, pero él me insistió tanto y creo que eso es lo único que a la mejor como madre no lo pude evitar, pero no soy responsable de lo que hicieron”, refirió la mamá de Rafael Morales Bravo, víctima News Divine.