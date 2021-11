Padres de víctimas de la masacre de Tangamandapio narran con dolor historias de los jóvenes

En Michoacán, habitantes de la comunidad de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, despidieron a los 11 jornaleros, entre ellos seis menores de edad, que fueron asesinados el lunes pasado en una brecha de la comunidad.

Así despidieron a los 11 jóvenes jornaleros, asesinados la noche del martes en un camino de terracería en una brecha, cerca del predio “Los Lavaderos” en la comunidad de Tarecuato, en Tangamandapio, Michoacán.

Padres, amigos y habitantes de esta comunidad lamentaron que la disputa por el territorio entre el Cártel Jalisco y Los Viagras los mantenga rodeados de violencia.

“Era mi hijo, son muchachillos de 17, 16, y 13 años. El forense nos comunica que primero los golpearon, les destrozaron la cara a todos y después le dieron el tiro. A todos les destrozaron la cara, no podían ni reconocerlos los de la Fiscalía”, Padre joven asesinado en Tarecuato, Michoacán

Este hombre es padre de uno de los jóvenes asesinados, su hijo tenía 17 años de edad, asegura que el lunes, el grupo de adolescentes salió en busca de panales de abeja para colocarlos en las ofrendas que tradicionalmente montan en la comunidad en Día de Muertos. Jamás imaginó que no volverían, sostiene que su hijo no tenía relación con criminales.

Al menos 9 familias más también despidieron a sus hijos, cuentan que eran jóvenes que por la pandemia, abandonaron sus estudios y trabajos para dedicarse al campo, en la recolección de aguacate.

“Ahorita no pueden ir a sus labores por el miedo de que hay gente armada que no se a que vienen o a que vengan, yo respeto el trabajo de cada quien, lo que ellos no respetan es a la comunidad”, Juan, primo de joven asesinado en Tarecuato, Michoacán.