Padres de niños con cáncer denuncian falta de medicamentos en Clínica 48 del IMSS en León

En León, Guanajuato, padres de niños con cáncer han denunciado falta de medicinas para quimioterapias en la Clínica 48 del IMSS. Una menor de 17 años murió hace más de un mes; otra niña, de 13 años, tiene 23 días sin recibir el tratamiento que necesita.

Desde hace 23 días, Maribel, de 13 años, espera en la Clínica 48 del IMSS de León, Guanajuato, a que lleguen las medicinas para iniciar su tratamiento contra el cáncer.

“No hay el medicamento para iniciar su quimio, me encuentro desesperada porque no llega el medicamento y no llega. Necesito dos medicamentos que son urgentes”, destacó Angélica, mamá de Maribel.

Paula Daniela, de 17 años, no pudo esperar más. Murió el pasado 2 de julio por leucemia, después de una recaída al suspender varias quimiotepapias por falta de mezclas para el tratamiento.

A Paula le dejaron de aplicar dos quimioterapias en el IMSS y aunque recibió una de forma particular, empeoró. de león la mandaron a Celaya con niveles muy bajos de hemoglobina y plaquetas.

“Fue deteriorándose su salud, ya casi no comía, le dolía la cabeza, se le empezó a enfermar su hijito porque las células se le regaron en su cabecita. Así fue como un mes y medio batallando y que no había servicio por lo del COVID”, recordó Flor, mamá de Paula Daniela.

La madre de paula abrió una página de Facebook con el nombre de su hija para dar apoyo a otros padres de familia que atraviesan las mismas dificultades que ella vivió.

“Ella era muy contenta, muy alegre, le gustaba pintar, le gustaba dibujar acuarela. Ella nunca decía que estaba enferma. Aquí en la casa nunca se pronunció la palabra cáncer ni leucemia porque ella decía que estaba bien”, apuntó Flor, mamá de Paula Daniela.

Algunos padres han conseguido los medicamentos que necesitan para sus hijos por fuera del hospital. la mayoría no tiene recursos para comprarlos por su cuenta.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato difundió una tarjeta informativa en la que asegura que en el caso de la niña Maribel recibirá su tratamiento este martes 18 de agosto.

En el caso de los medicamentos oncológicos, señaló que se realizaron las gestiones para agilizar los tiempos en los procesos de mezclas, por lo que esta misma semana se administrarán a los pacientes.

Horas antes, en entrevista radiofónica, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, dijo que se ha hecho un esfuerzo para conseguir medicamentos con recurso estatal para 142 niños con cáncer.

“Hemos tenido una comunicación con el IMSS y el ISSSTE, a decir de ellos tenían medicamento y les iba a llegar. Hoy nos sorprende que estos niños no hayan recibido atención, porque son pequeñitos, que independientemente de su derechohabiencia deben ser atendidos”, dijo Daniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato.

