Padres de niños con cáncer comparecen ante FGR por desabasto de medicamentos

Este jueves, iniciaron las comparecencias de padres de niños con cáncer, que han denunciado diversos delitos durante el tratamiento y atención médica de sus hijos, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Se espera que, en 3 semanas, al menos 30 padres de familia de niños con cáncer, de varios estados de la República, puedan comparecer.

La primera en comparecer será la madre de Fernando Gael, niño al que le fueron interrumpidas sus quimioterapias en el Hospital “Federico Gómez”, presuntamente por desabasto de medicamentos.

“Le detectaron el cáncer en el 2018, tuvo su primer desabasto en 2018, tuvo en 2019 desabasto, mi niño tuvo retinoblastoma bilaterial, vive, pero perdió el ojo izquierdo, le faltó ciclofosmamida dos veces y debido a que no se le dio en tiempo y forma, con un día que se atrasen para ellos es perder la mitad de lo que ya llevaban, pues la verdad espero que esta situación se resuelva lo más pronto posible para que no sigan pasando casos como el de mi hijo”, señaló Leslie Martínez, madre de paciente oncológico.

Hoy, se sumó una denuncia más de paciente oncológico ante la Fiscalía General de la República.

“Es por negligencia médica contra el Hospital de la Ciudad de León, Guanajuato, me negaron quimioterapias, me negaron medicamentos, mi médico tratante me ocultó información, más de un año me negó medicamento, me dijo tu cáncer está dormido, te voy a dejar sin medicamento, era una mentira, el cáncer estaba avanzando, espero una indemnización, cambio de clínica, una nueva valoración médica y una nueva oportunidad de vida”, destacó Hortensia Martínez, paciente oncológica.