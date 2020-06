Padres de familia, empleados home office y ahora también maestros a causa del coronavirus

Los padres de familia se enfrentan a una difícil tarea ahora con las clases en línea que millones de alumnos de educación básica tomaron en el país tras la emergencia sanitaria

El núcleo del sujeto, el predicado, el objeto directo, le decía yo, ¡Ay!, Montse. No es mala onda, pero yo no me acuerdo de nada de eso. A la mejor una suma, una resta que la usa uno diario, sí”, dijo Patricia Romero.

Estoy trabajando, de repente. También tengo que ver que mi hija esté tomando la clase y, además, tengo que ver lo que vamos a comer”, agregó Jorja Carreño.

Nos la tenemos que ingeniar con la tecnología, porque mientras Fernanda está ocupando la computadora, mi esposo está trabajando”, insistió Rocío Pineda.