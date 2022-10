Padres de Debanhi Escobar colocan cruz afuera de motel Nueva Castilla

A seis meses de que Debanhi Escobar salió de su casa y jamás regresó, sus padres Mario y Dolores colocaron una cruz al exterior del motel Nueva Castilla, donde fue localizada sin vida el pasado 21 de abril.

La cruz fue colocada en una ceremonia íntima a la que solo asistieron el señor Mario, su esposa Dolores, y dos voluntarias que se unieron a ellos desde la búsqueda de Debanhi.

“Esta cruz significa el no olvidarnos de lo que pasó, ahorita precisamente en estos momentos que yo he estado aquí me ha pasado por mi mente todo lo que pasamos este, todo el tiempo que estuvimos aquí, sin pensar que aquí la íbamos a encontrar”, indicó Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi.

“Se nos ha hecho como si fuera ayer a nosotros, la verdad ha pasado el tiempo muy rápido, todavía pensamos en la búsqueda que estuvimos haciendo, pero bueno, con la aceptación de que Debanhi ya no está con nosotros, pero que, de alguna manera, mi esposa y yo venimos a sentar un precedente ahorita con esta cruz que, de acuerdo con los convenios que se hizo con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Nuevo León, ya era un acuerdo que nos iban a proporcionar una cruz donde fue encontrada por última vez Debanhi”, indicó Mario Escobar, padre de Debanhi.

La joven de 18 años salió a una fiesta el 8 de abril y al día siguiente fue reportada como desaparecida.

Trece días después su cuerpo fue localizado al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla del municipio de Escobedo por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, autoridad que determinó una muerte accidental.

En julio, los restos de Debanhi fueron exhumados de un panteón de Galeana y una segunda autopsia reveló que fue asesinada.

Las investigaciones fueron atraídas por la Fiscalía General de la República (FGR) recientemente, pero hasta el momento no hay imputados, ni detenidos.

“Sí, seguimos recibiendo amenazas por medio de whatsapp, por medio de Messenger, por medio de las redes sociales, pero de ninguna manera nos vamos a detener en ese sentido, nosotros estamos en búsqueda de la justicia y la verdad y como lo dijimos desde el 21 de abril, tope donde tope, si en esa verdad tengo que irme yo, prefiero irme con la verdad y decir luché hasta encontrar esa verdad y esa justicia sin temor a nada, igual que mi esposa”, destacó Mario Escobar, padre de Debanhi.

Con las investigaciones a cargo de las autoridades federales, los padres de Debanhi confían en que seguirán avanzando para descubrir la verdad y encontrar a él o los responsables.

