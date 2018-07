Padres de bebé fallecido en hospital de Cuernavaca presentan denuncia por homicidio

Los padres de Luis Fernando, quien falleció cuatro días después de nacido, siguen sin explicarse porque murió su bebe.

En su casa tienen una esfera que en el interior contiene una rosa blanca y una mariposa azul. Se trata del único vínculo material que la pareja decidió conservar de su hijo.

La doctora que me operó me dijo: ‘tu bebé nació en perfectas condiciones’, de hecho, esa doctora fue la que me dio de alta cuando estuve en piso y me volvió a responder lo mismo: ‘no soy pediatra, no entiendo por qué subieron a ese bebé si debió haber estado aquí contigo porque yo lo vi bien’, al decirme la doctora Hilda Martha, que de su boca salió porque yo no lo estoy poniendo, ella salió y me dijo: ‘lo que pudo haber pasado es que la doctora de guardia de la noche se pasó de dosis’ ”, sostuvo Fernanda García, madre de uno de los bebés fallecidos.