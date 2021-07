Padres adoptivos denuncian que niña sufrió abuso sexual en casa hogar de Campeche

Según la denuncia de una pareja de Ciudad del Carmen, Campeche, la menor que adoptaron hace 2 años sufrió abuso sexual por parte del personal de la casa hogar donde residía.

“La señora Lupita me habló y me dice ‘ven, Danna, y todavía yo voy y me dice ven porque te tengo una sorpresa, y cuál era la sorpresa, que el marido estaba dentro de una recámara”, narró Rocío Meza, madre adoptiva.