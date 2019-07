Padre de Norberto Ronquillo dice que regresa contento a Chihuahua

El padre del estudiante Norberto Ronquillo acudió este jueves a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) y a la Fiscalía Antisecuestros, para conocer los avances respecto a la investigación del plagio y homicidio de su hijo, y calificó como positivo el proceso de la indagatoria.

Norberto padre rehusó a hacer cualquier comentario en torno a las líneas de investigación y dijo que se regresaba contento a su natal estado de Chihuahua.

Me voy muy contento a Chihuahua, tuve una reunión aquí con el señor fiscal. Traen toda la intención de ayudarnos, verdad, no es fácil, pero tampoco imposible, esperemos respuesta pronto. Me voy satisfecho”, refirió el padre de Norberto Ronquillo.