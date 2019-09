Padre de paciente encara a Boris Johnson por sistema de salud

Padre de niña enferma reprocha el estado del sistema sanitario público al primer ministro británico, Boris Johnson, cobraron protagonismo este miércoles en los principales medios del Reino Unido.

Durante una visita de Johnson al Whipps Cross University Hospital, en el noreste de Londres, el padre reprochó al jefe de Gobierno que “el NHS (sistema sanitario) ha sido destruido”.

El mandatario conservador, que asumió el cargo de primer ministro a finales de julio tras la dimisión de su correligionaria Theresa May, lleva a cabo desde principios de este mes una gira por diversas ciudades del Reino Unido.

Johnson esperaba desplegar durante septiembre la campaña para unas elecciones anticipadas, pero el Parlamento vetó esa posibilidad.

Boris Johnson confronted by angry father in hospital corridor: ‘The NHS has been destroyed pic.twitter.com/xP5jlsUGlu

— The Independent (@Independent) September 18, 2019