Padre de Debanhi confía en que nuevas cámaras de seguridad aporten más datos sobre el caso

Mario Escobar, padre de Debanhi, aseguró que se encontraron más cámaras de seguridad en el motel Nueva Castilla, en Nuevo León, donde fue encontrado el cuerpo de su hija y añadió que podrían aportar nuevos datos de lo que ocurrió a la joven.

Te recomendamos: AMLO podría reunirse con padres de Debanhi en Nuevo León

“Se encontraron más cámaras, ya solicité el día de hoy checarlas, ahí dentro de las áreas del motel, se sigue checando toda, nada de lo que han dicho se puede cerrar, nada de lo que comentaron de que este, esto parece que era otra persona, que esta situación no nada, todo tiene un nombre, todo tiene un porqué y ninguna línea de investigación en el caso de Debanhi Escobar Bazaldua se va a cerrar, hasta que no me demuestren lo contrario”, exclamó Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi.