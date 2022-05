Padre de Yolanda Martínez Cadena reconoce que videos de la Fiscalía de NL sí son de su hija

En Nuevo León, no hay avances en la investigación sobre la desaparición de Yolanda Martínez Cadena, sin embargo, el señor Gerardo Martínez, padre de Yolanda, rectificó que los videos presentados por las autoridades el lunes por la mañana sí pertenecen a su hija, pero se confundió con algunas imágenes que elementos de la Fiscalía le mostraron ese mismo día, sin notificarles que habían hecho público algún material.

“Yo le pregunto a los agentes y al Fiscal que, qué pasó con esos videos que yo ni chequé, ni siquiera descarté que fuera mi hija, no me lo informaron ellos, yo estuve en la mañana con ellos y me dieron a ver la carpeta, no me informaron de esos videos y menos los autoricé para que los ventilaran y se los pasaran a los medios de comunicación porque al final es material que no me ayuda en nada, es material atrasado y yo lo que busco es para adelante”, dijo Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez.