Padre de Yolanda Martínez asegura que la letra de su hija no coincide con la escrita en el vaso

El señor Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, dijo que no se cierra a la hipótesis de la fiscalía, pero aseguró que la letra de su hija no coincide con la escrita en el vaso.

“No concuerda con la escritura o las letras con las que normalmente escribía mi hija, pero tampoco pido se me descarte, porque al final es una muestra o una prueba de una investigación o alguna línea que nos lleve a algo, porque no es lo mismo escribir en una página plana o en una libreta y que lo hagas más rápido y con tu letra que es normal, a que lo plasmes en un vaso térmico porque tiene una punta que se encaja muy fácilmente y no te avanza a escribir rápido, entonces de alguna manera pudo haber hecho la letra diferente”, indicó el señor Gerardo Martínez.