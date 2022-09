Padre de Mauricio Tabe amenaza con cuchillo a verificador del Invea; Fiscalía de CDMX investiga

En redes sociales se difundió un video donde se observa que un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) fue amenazado con un cuchillo por Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Personal del Invea colocó sellos de suspensión de actividades en un restaurante que se localiza en la colonia Escandón, en la misma alcaldía de Miguel Hidalgo.

Verificadores del Invea acudieron a la esquina de Prosperidad y Progreso, donde se localiza un restaurante de tacos árabes, que tiene poco tiempo de haberse instalado en este lugar.

Según las autoridades, vecinos de la zona presentaron denuncias por presuntas violaciones al uso de suelo.

El Invea informó que, por este motivo, se realizó una visita de verificación y al no exhibir la documentación correspondiente para su legal funcionamiento se procedió a colocar sellos y a declarar la suspensión de actividades.

Los verificadores colocaron dos sellos en las puertas de cristal. Pero dejaron la puerta principal sin sello.

El Invea aclaró que los sellos son para la suspensión de actividades, para que no se realicen actividades comerciales, por lo cual, el personal del comercio puede realizar labores de limpia o recoger productos, pero no pueden realizar ninguna actividad comercial.

El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe denunció:

Por la tarde, en un video que se difundió por internet, el agresor dijo:

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, no va con mi personalidad”.