Padre de Debanhi pide renuncia de funcionarios de la Fiscalía de NL

A dos meses de que fue localizado el cuerpo de Debanhi Escobar Bazaldua, dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, no hay avances en las investigaciones, según el padre de la joven.

El señor Mario Escobar aseguró que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres no han presentado algún avance contundente sobre lo que sucedió realmente con su hija.

“Ya son dos meses que no me dan nada, no puede ser que tengan 400 o 200 o 500 entrevistas o mil entrevistas y no haya ningún culpable, no puede ser posible, estamos cansados, les pido que hagan su trabajo a la Fiscalía, el día de hoy no quisieron salir a dar declaración que, porque no tienen nada, bueno esa es mi declaración, lo que acabo de comentar”, indicó Mario Escobar. padre de Debanhi.