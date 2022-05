Padre de Debanhi Escobar exige minutos faltantes de videos de cámaras de seguridad

Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi, la joven de Nuevo León que desapareció por 13 días y su cuerpo fue encontrado en la cisterna de un hotel, exigió los minutos faltantes del video de las cámaras de seguridad de la empresa de transportes a donde su hija se acercó, una vez que descendió de un taxi en el kilómetro 17 de la carretera Monterrey – Nuevo Laredo.

“Todavía no me dan respuesta, no me justifican varios minutos que son importantes y claves para desmenuzar este rompecabezas. Ya tenemos muchos días pidiéndoles que nos justifiquen los videos, nos justifiquen los minutos faltantes. Para mí es punto y clave importante que me den esos minutos, precisamente por eso los cité aquí”, dijo Mario Escobar, padre de Debanhi.