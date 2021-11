Padre busca por más de un año al feminicida de su hija y tras lograr su detención, el culpable se suicida

Un padre de familia dedicó parte de su vida a buscar al feminicida de su hija, quien fue asesinada hace poco más de un año en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

A sus 63 años de edad, Gerardo Tíos, se convirtió en cazador del feminicida de su hija: Omar Sánchez Loera, quien era su pareja sentimental.

“El coraje era exactamente lo que me movía. Yo le juré a mi hija, a mi esposa: “yo no voy a parar hasta agarrar a este cabrón y hacerte justicia”, dijo.

Elideth tenía 29 años de edad. Había estudiado derecho penal y tenía un hijo de diez años con Omar. El 22 de junio de 2020 recibió una llamada en la que Omar, quien se hacía llamar por otros nombres, como Erick Hernández Camacho, confesó el crimen.

Gerardo cuenta que Omar ya había estado en el Reclusorio Oriente por homicidio y se le habían dictado 122 años de prisión en 2011, 6 meses después se fugó.

Antes del feminicidio de su hija, Gerardo, trabajaba en su imprenta, que utilizó para imprimir carteles con los que se plantaba en el Zócalo de la Ciudad de México con la foto de su hija y de Omar, con la esperanza de visibilizar el caso y que eso contribuyera a tener pistas sobre él.

Tras más de un año de persecución, lo logró, aportó información a la policía de investigación. El pasado 23 de octubre lo llamaron para reconocerlo tras su detención.

“Lo veo, me le voy encima y lo único que pude fue darle una patada en los testículos. Cuando le doy la patada se empieza a reír. Estaba loco. No olvido la sonrisa burlona y dice: “te vas a ir conmigo, él fue el que me fugó del reclusorio”, señaló.

Al día siguiente a las ocho de la noche, fue convocado para la primera audiencia en la que se imputaría a Omar el delito de feminicidio.

“Y no llegaba el imputado. A los quince minutos me dicen que van a hacer un receso en lo que llega. Regresamos del receso y me dicen: “me acaban de informar que el imputado falleció. Hasta donde sé, se ahorcó”, concluyó el padre.